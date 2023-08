SINDACATO POLIZIA COISP * DELITTO ROVERETO (TN): PIANESE, « SOLITA GIUSTIZIA CON PORTE GIREVOLI, I SOGGETTI VIOLENTI NON POSSONO ESSERE LIBERI »

13.47 - martedì 8 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Delitto Rovereto, Pianese (Coisp): solita giustizia con porte girevoli. “Il delitto di Iris Setti a Rovereto merita una spiegazione poiché il suo assassinino, un uomo di origine senegalese, clandestino e già noto alle Forze dell’Ordine per aggressione a pubblico ufficiale lo scorso anno, era a piede libero e scorrazzava per le strade del nostro Paese” così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Come è possibile – continua Pianese – che si sia deciso di non applicare alcuna misura cautelare nei confronti di un individuo chiaramente aggressivo?

È inutile, poi, piangere sul latte versato o accusare la Polizia di inefficienza: gli agenti non possono intervenire a tragedie ormai avvenute, ed è per questo che bisogna prevenire il crimine con maggiori misure restrittive. Il nostro sistema di giustizia – aggiunge – non può avere porte girevoli: soggetti violenti e pericolosi come Nweke non possono essere liberi. La tenuta della sicurezza del nostro Paese dovrebbe vedere tutti, forze politiche e istituzioni, lavorare nella stessa direzione” conclude.