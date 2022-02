SEN. DE BERTOLDI (FDI) * SOSTEGNI TER – CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA: « IL GOVERNO STA PARALIZZANDO L’INTERO SETTORE, RISCHIANDO DI FAR FALLIRE CENTINAIA DI IMPRESE ITALIANE »

14:28 - 3/02/2022

Sostegni ter. de Bertoldi (FdI): centinaia di imprese rischiano di fallire. Governo sta paralizzando settore, modificare cessione crediti imposta.

“Chiediamo l’immediata modifica al dl Sostegni ter in tema di cessione di crediti di imposta, che sta paralizzando l’intero settore, rischiando di far fallire centinaia di imprese italiane. Davvero inaccettabile cambiare le regole in corso d’opera, non prevedendo gli effetti deleteri sull’economia e sull’occupazione che queste potrebbero generare. Nessuna banca acquista più crediti di imposta, le imprese del settore edilizio non riescono più a pagare gli operai, ed i cittadini rimangono nel caos e nell’incertezza.

Questo è il risultato del ‘governo dei migliori’? Purtroppo si, ed è per questo che Fratelli d’Italia è fiera di essere all’opposizione e di difendere gli interessi nazionali. E’ inaccettabile che per l’incapacità di esercitare i controlli sugli abusi sia depotenziata una misura espansiva come il superbonus 110% collegato alla cessione dei crediti fiscali. Lo ripetiamo da tempo: la moneta fiscale è uno strumento che permette di espandere l’economia senza creare debito pubblico. Si è dimostrata valida ed efficace, ma il governo Draghi ha deciso di sospenderla. Inaudito ed irresponsabile. Si abbia almeno l’umiltà di fare marcia indietro, di ripristinare la libera circolazione dei crediti di imposta. E per evitare frodi e abusi si utilizzino le banche dati e la fatturazione fiscale, nonché l’identificazione dei crediti con le unità immobiliari di provenienza. Non serve il ‘governo dei migliori’, basta il buon senso e l’onestà”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.