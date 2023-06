ON. URZÌ (FDI) * LEGALITÀ TRENTINO: « CON LA SEN. PELLEGRINO VISITA A LONA LASES, SIAMO CONTRO LE MAFIE E NON ABBASSIAMO LA GUARDIA »

19.12 - sabato 17 giugno 2023

MAFIA: URZÌ, PELLEGRINO E GEROSA (FdI) PRESENTANO ONDA TRICOLORE A TRENTO

Trento, 17 giu – Stamattina il Deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore per il partito del Trentino Alto Adige è stato dapprima in visita a Lona Lases con la Senatrice Cinzia Pellegrino, dopo i recenti scandali legati alle inchieste per infiltrazioni di stampo mafioso e poi a Trento per presentare insieme alla candidata alla Presidenza della Provincia di Trento per FdI Francesca Gerosa e alle referenti regionali vittime di violenza e legalità del partito Silvia Farci e Rosa Valenti, il progetto Onda Tricolore.

“Non abbiamo intenzione di sottovalutare il fenomeno mafioso, le recenti indagini ci dicono che va tenuta alta l’attenzione. Faremo di tutto affinché i cittadini non si sentano smarriti, lo Stato c’è e ci sarà sempre per tutelare il tessuto economico e sociale sano del Trentino- dichiara Urzì.

“Il Trentino deve essere sempre presidio di legalità, senza mai abbassare la guardia. E ciò significa che anche qui è fondamentale parlare sempre di più di lotta alle mafie, soprattutto per formare i nostri ragazzi, che saranno il futuro della nostra Provincia. Tutti noi, ognuno nel proprio ruolo, dal più al meno importante, dobbiamo farci portatori dei valori della legalità, continuando a parlarne, perché contro le mafie dobbiamo abbattere il silenzio”, così la candidata Gerosa ha commentato l’evento.

“L’arresto di Matteo Messina denaro è un successo dell’intero nostro sistema di difesa contro le mafie -ha infine commentato la Senatrice Pellegirno- che devono avvertire di non avere più margini di manovra”.