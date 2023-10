MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: “ TORNA IL “COLOMBIA-GATE”, D’ALEMA TEMEVA DI ESSERE INTERCETTATO NELLA VENDITA DI ARMI »

16.44 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’inchiesta di Pinuccio, che dal marzo 2022 si occupa del caso della vendita di armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi per Leonardo e Fincantieri, con 80 milioni di euro di possibili provvigioni per i mediatori. La vicenda a giugno ha avuto una svolta giudiziaria: la Procura di Napoli ha contestato a D’Alema, Alessandro Profumo (ex ad Leonardo), Giuseppe Giordo (ex dg Fincantieri) e altri cinque indagati vicini all’ex premier il reato di corruzione internazionale aggravata per una presunta intermediazione nella vendita al governo colombiano di forniture militari. In forma aggravata in quanto il reato sarebbe stato commesso con l’ausilio di un gruppo criminale organizzato attivo in diversi Stati, tra cui l’Italia e la Colombia.

Questa sera Pinuccio mostra le carte delle indagini da cui emerge che D’Alema è stato definito dagli inquirenti “il garante e il dominus dell’intera operazione commerciale”. Inoltre, “le indagini hanno certificato, altresì, il modus agendi e la rete relazionale di cui si avvantaggia Massimo D’Alema, composta prevalentemente da un nucleo di persone stabilmente inserite nella vita pubblica e privata con legami radicati nel mondo politico-istituzionale che operano nel contesto simbiotico di un reciproco tornaconto personale”.

L’inviato del tg satirico mostra anche una conversazione inedita in cui D’Alema consiglia a uno degli interlocutori coinvolti nel Colombia-gate di usare la piattaforma di messaggistica Signal al posto di Whatsapp, perché “più sicura”. Probabilmente per evitare eventuali intercettazioni.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.