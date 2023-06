RAI 1 – “ LINEABLU “ * « NEL GOLFO DI CAGLIARI L’AMERIGO VESPUCCI INCROCIA LUNA ROSSA, SABATO 17 GIUGNO »

10.06 - venerdì 16 giugno 2023

Torna un nuovo appuntamento con Lineablu, sabato 17 giugno alle ore 14 su Rai 1 co le immagini esclusive della Nave Scuola della Marina Militare Italiana. Nel golfo di Cagliari, meta della puntata, l’Amerigo Vespucci ha incrociato Luna Rossa, dando vita a uno spettacolo unico delle due icone della vela italiana, a vent’anni dal precedente incontro nelle acque della Nuova Zelanda.

Nel 2023 a Cagliari si celebra una ricorrenza speciale: il trentesimo compleanno dei famosi fenicotteri rosa che si riproducono nel Parco di Molentargius e nelle sue saline, proprio alle spalle del Poetto, trent’anni di nidificazione che confermano l’eccellente lavoro di conservazione di questi decenni, a salvaguardia di una delle più importanti zone umide della Sardegna e di una specie fortemente minacciata.

Fabio Gallo svelerà la vera anima di Cagliari “città di mare”, che trova nella spiaggia del Poetto, la sintesi del rapporto che i cagliaritani hanno con il mare tutto l’anno, non solo nel tempo libero. Con i suoi storici chioschi rappresenta da sempre il grande richiamo gastronomico della città, con le caratteristiche geomorfologiche della spiaggia si fa palestra ideale per tutte le discipline sportive praticabili sul mare.

Come nasce il Poetto? Una storia che Fabio racconterà circumnavigando capo Sant’Elia passando il testimone a Valentina Bisti che esplorerà da terra il promontorio che separa la città di Cagliari dalla lunga spiaggia del Poetto. Seguendo un percorso di archeo-trekking, Valentina svelerà, tra il sacro e il profano, l’origine dei nomi Golfo degli Angeli e Sella del Diavolo, ma anche gli ultimi importanti ritrovamenti degli archeologi dell’Università di Cagliari.

Dall’alto della Sella del Diavolo si apre un panorama senza uguali: il mare a perdita d’occhio, con le sue piccole isole disegnate sul blu e i colori delle bellezze segrete di Capo Carbonara e Capo Spartivento.

Un viaggio subacqueo che Lineablu farà per svelarvi la ricchezza dei fondali di una storica Amp e documentare il punto zero della protezione con la nascita di una nuova Area Marina Protetta.