SKY TG24 * ” PILLOLE DI VACCINO “: « DAL 22 GENNAIO ALTRI NUOVI APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI CON IL PROFESSORE ANDREA GRIGNOLIO DEL SAN RAFFAELE PER PREVENIRE LE FAKE NEWS »

In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra la storia evolutiva dei coronavirus e il salto di specie all’origine anche del Covid? Sono alcune delle domande a cui prova a rispondere la seconda serie targata Sky TG24: ‘Pillole di Vaccino’ in onda dal 22 Gennaio all’interno di tutte le principali edizioni del tg, ma disponibile anche sul sito skytg24.it, on demand e sui canali social. A cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci, il protagonista è Andrea Grignolio, del Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Anche questa nuova serie di cinque puntate risponde, con un linguaggio semplice e accessibile, ad alcune delle domande che tutti noi ci siamo posti in questi ultimi undici mesi. E cerca di farlo attraverso nuove chiavi di lettura che facciano comprendere l’importanza della ricerca scientifica, il rapporto fra uomo e ambiente nella genesi dei contagi e il ruolo che alcuni personaggi pubblici del passato – fra cui Lady Mary Montagu, Elvis Presley, Franklin ed Eleanor Roosvelt – hanno avuto nel testimoniare il valore anche etico della vaccinazione. Gli approfondimenti propongono dunque una nuova modalità di racconto e di fare informazione scientifica. Ed hanno l’obiettivo di offrire ai telespettatori gli strumenti necessari a conoscere il mondo dei vaccini, formarsi un’opinione per assumere decisioni quanto più possibile consapevolmente, prevenendo così la nascita di fake news su di un tema molto sensibile per la salute pubblica.

I contenuti, inoltre, saranno al centro di una puntata speciale il 25 gennaio di “Science, please”, il podcast scientifico a cura di Roberto Palladino, disponibile ogni due settimane su skytg24.it e sulle principali piattaforme online. Un QR Code, inoltre, apparirà durante la messa in onda e permetterà, inquadrandolo con la telecamera del proprio smartphone, di accedere a una serie di contenuti speciali legati al tema dei Vaccini (infografiche e mappe interattive, articoli, approfondimenti e podcast).

‘Pillole di vaccino’ è stato realizzato nel centro di produzione di Milano, in uno studio virtuale dotato di numerose tecnologie innovative che hanno permesso una forma di racconto immersiva di nuova concezione: il ‘virtual set’, che si basa sulla capacità di combinare elementi scenografici fisici con altrettanti realizzati in grafica 3D, creando un ambiente ibrido e straordinariamente flessibile che permette di arricchire visivamente l’immagine televisiva.

I titoli delle nuove cinque puntate sono: I grandi testimonial della vaccinazione; I vaccini anti Covid 19; I vaccini del futuro; Storia evolutiva della Covid; Covid e scoperte scientifiche