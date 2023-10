RETE 4 – “ QUARTO GRADO“ * « I CASI DI ALESSIA PIFFERI E DI ALESSANDRA MATTEUZZI, VENERDÌ 6 OTTOBRE »

16.01 - giovedì 5 ottobre 2023

Venerdì 6 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. In aula emerge una persona con la passione per il lusso, desiderosa di sposare il nuovo compagno. È per questo che avrebbe abbandonato la bambina? Davvero non si rendeva conto delle conseguenze delle proprie azioni o si tratta di una strategia processuale?

Al centro della puntata, anche la vicenda di Alessandra Matteuzzi, uccisa brutalmente il 23 agosto 2022 dall’uomo che diceva di amarla, il compagno Giovanni Padovani. Lunedì scorso, durante un’udienza del processo contro il calciatore professionista, la madre del presunto assassino ha testimoniato in aula, affermando che il figlio sia malato e vada aiutato.

A “Quarto Grado”, inoltre, restano confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.