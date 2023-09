MUSE – TRENTO * “GIORNATA EUROPEA LINGUE“: « LANCIATE LE NUOVE GUIDE IN “EASY TO READ”, DISPONIBILI IN ITALIANO – TEDESCO – INGLESE – SPAGNOLO – RUSSO – FRANCESE »

19.28 - martedì 26 settembre 2023

Ti racconto il MUSE… in tutte le lingue. Il MUSE, Museo delle Scienze di Trento, va oltre il trilinguismo: presentate questa mattina in conferenza stampa le nuove guide tradotte in 6 lingue e nel linguaggio “Easy to read”. In occasione della Giornata europea delle lingue, il MUSE lancia le nuove guide in “Easy to read”, ora disponibili in 6 lingue: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, russo e francese.

Il MUSE è il primo museo italiano a dotarsi di uno strumento digitale multilingue, vicino alle persone con disabilità ma anche alle visitatrici e visitatori provenienti da altri Paesi, nell’ottica di rendere le visite sempre più accessibili e il museo sempre più internazionale. Fondamentale per le traduzioni la collaborazione con le studentesse e gli studenti del Liceo Linguistico “Scholl” di Trento.

“Facili da leggere”, multilingue e consultabili gratuitamente dal proprio smartphone: sono online da oggi le guide del museo realizzate nell’ambito del progetto “Ti racconto il MUSE… in tutte le lingue”. Sei le lingue di partenza: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, russo e francese. Ma, nel corso del 2024, si aggiungeranno anche le traduzioni in cinese, arabo, ucraino e albanese. Il tutto, in un linguaggio semplice e immediato, l’”Easy to read” appunto, che si caratterizza per un livello semplificato di scrittura con testi chiari, semplici ed efficaci.

“Una scrittura di questo tipo – spiega Alessandro Zen dell’Ufficio programmi per il pubblico MUSE – va incontro alle persone con disabilità intellettive o che si trovano in particolari condizioni, fisiche, psicologiche o sociali che causano difficoltà nella lettura, ma può essere utile anche a visitatrici e visitatori che desiderano avere un’introduzione e un’infarinatura generale sulle esposizioni del museo, utilizzando la guida come comoda bussola per esplorare in autonomia il museo”.

La traduzione in più lingue è inoltre l’occasione per offrire al pubblico internazionale del museo (circa l’8% delle presenze totali) un servizio in più nell’ottica di coinvolgere nuovi pubblici e allargare l’apertura multiculturale del museo.

“Siamo il primo museo italiano che offre al pubblico una guida in linguaggio Easy to read in 6 lingue differenti. Il progetto non finisce qui: stiamo già lavorando con alcune Scuole ed Enti del territorio per la traduzione in altre lingue della guida ETR, come l’arabo, il cinese, l’albanese e l’ucraino”, anticipa Zen.

Il progetto “Ti racconto il MUSE… in tutte le lingue” è frutto della preziosa collaborazione con studentesse e studenti del Liceo Linguistico “Scholl” (per le traduzioni) e dell’Istituto Grafico Sacro Cuore (per l’impaginazione grafica). “Le studentesse e gli studenti – aggiunge la dirigente scolastica del Liceo Linguistico “Scholl” di Trento Chiara Motter – hanno potuto svolgere il percorso di Alternanza Scuola Lavoro non solo al Museo, ma anche a casa e a scuola: una forma di responsabilizzazione che ha funzionato molto bene. Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi nell’intera realizzazione del prodotto, a partire dalle traduzioni fino all’impaginazione finale.”

La collaborazione tra il MUSE e i due Istituti scolastici coinvolti si è sviluppata a partire da marzo 2023 con un progetto di Alternanza Scuola Lavoro che ha interessato dieci studentesse e studenti del Liceo Linguistico Scholl (due per ogni lingua straniera) e una studentessa dell’Istituto Grafico Sacro Cuore per la parte di impaginazione. Chi ha tradotto è stato seguito dalla propria/o insegnante di lingua durante tutto il percorso, che ha supervisionato i testi e aiutato nell’affrontare i passaggi più complessi. Numerosi sono stati gli incontri in presenza anche al MUSE per conoscere più da vicino le esposizioni e scegliere i vocaboli che rappresentassero correttamente i concetti e i contenuti presenti.

Le guide sono consultabili a questo link: https://www.muse.it/muse-facile-da-leggere/

***

La Giornata europea delle lingue (GEL) è stata celebrata per la prima volta nel corso dell’Anno europeo delle lingue nel 2001. Al termine di questa campagna, il Comitato dei Ministri ha deciso di istituire la GEL il 26 settembre di ogni anno. In tale occasione, milioni di persone in tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma anche in altre parti del mondo, organizzano o prendono parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre lingue. Lo scopo generale della Giornata è quello di richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell’Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. La Giornata europea delle lingue rappresenta un’occasione per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in Europa, comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti.