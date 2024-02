CCB – TRENTO / GRUPPO CASSA CENTRALE * RISULTATI 2023: BOLOGNESI, « CRESCE L’UTILE NETTO A 871 MILIONI (+55%), RACCOLTA A +8,9% (OLTRE 110 MILIARDI) »

17.43 - giovedì 22 febbraio 2024

Gruppo Cassa Centrale: i risultati dell’esercizio 2023:

Patrimonializzazione e solidità si confermano ai massimi livelli del settore bancario italiano. Cresce l’utile netto di Gruppo attestandosi a € 871 milioni (+55%).

Importanti investimenti in tecnologia ed evoluzione del modello di servizio per esser ancora più vicini ai nostri soci e clienti.

▪ Posizione patrimoniale ai vertici del sistema bancario con un CET1 ratio del 24,6%

▪ Utile netto consolidato pari a € 871 milioni (€ 562 milioni nel 2022)

▪ Raccolta complessiva in crescita dell’8,9%, a oltre € 110 miliardi

▪ Nuove erogazioni di credito per oltre € 8 miliardi, per una esposizione creditizia lorda

verso la clientela di oltre € 50 miliardi

▪ Attenzione costante alla qualità degli attivi: NPL ratio netto pari allo 0,7% e coverage

ratio pari all’85%

▪ Ampie riserve di liquidità: LCR pari a 275% e NSFR pari a 168%

▪ Cost/income ratio in forte miglioramento e pari al 52% (-7 punti percentuali rispetto al

dato di fine 2022)

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2023.

“Gli ottimi risultati raggiunti dal Gruppo Cassa Centrale, a 5 anni dalla sua costituzione – afferma con soddisfazione il Presidente Giorgio Fracalossi – testimoniano l’attualità di un modello di servizio fondato sulla relazione con i soci, i clienti e le comunità di riferimento delle 66 BCC – CR – Raika che fanno parte del Gruppo: sono le 1.480 filiali delle banche socie il fattore critico di successo del nostro percorso di sviluppo, sempre coerente con i valori cooperativi che ci contraddistinguono”.

“Non posso nascondere la mia soddisfazione – afferma Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – nel confermare un significativo trend di crescita con risultati economici ulteriormente migliorativi rispetto allo scorso anno, pur in un contesto di grande instabilità economica. L’utile netto di Gruppo è pari a € 871 milioni, e con un CET1 ratio al 24,6% confermiamo una posizione patrimoniale ai vertici del sistema bancario. In coerenza con l’evoluzione strategica che stiamo dando al Gruppo, procede inoltre a ritmi serrati l’obiettivo di affiancare al presidio territoriale (nell’ultimo biennio abbiamo aperto 50 nuove filiali a dimostrazione della concreta vicinanza alle nostre comunità) lo sviluppo dei canali digitali con focus sulle nuove tecnologie, al fine di soddisfare le esigenze di soci e