PAT * “TRENTINORIENTA“: « LA PIÙ GRANDE MANIFESTAZIONE DEDICATA ALL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO, A TRENTO (28-30/9) »

19.18 - martedì 26 settembre 2023

Al via giovedì 28 settembre la seconda edizione di TrentinOrienta. Dal 28 al 30 settembre, a Trento, la più grande manifestazione dedicata all’orientamento scolastico. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione della seconda edizione di TrentinOrienta; un evento interamente dedicato all’offerta scolastica e formativa presente sul territorio provinciale. La manifestazione aprirà i battenti giovedì 28 settembre alle ore 8.30 con l’apertura degli spazi espositivi allestiti dalle scuole, mentre, alle ore 11, in occasione del seminario di apertura, interverrà in videoconferenza il ministro dell’istruzione e del merito.

TrentinOrienta è una manifestazione ideata per consentire agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie di entrare in contatto, in modo semplice e diretto, con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale presenti sul territorio. Durante l’iniziativa studenti e famiglie potranno ricevere informazioni dettagliate finalizzate alla scelta del percorso scolastico da intraprendere. Giovedì 28 e venerdì 29 settembre dalle 8.30 alle 13 e sabato 30 settembre dalle 9.00 alle 17.00, gli istituti del Trentino saranno infatti presenti con i propri stand, in cui docenti e studenti illustreranno le peculiarità dell’offerta formativa di ciascuna scuola.

Numerosi sono gli eventi di contorno tra cui workshop dedicati alla scoperta dei propri talenti, alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, alle strategie di auto- orientamento scolastico e formativo. Sul sito di Vivoscuola all’indirizzo: www.vivoscuola.it/trentinorienta è ancora possibile iscriversi gratuitamente online alle iniziative di interesse e consultare il programma dettagliato.