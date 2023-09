MAESTRI (PD) * CULTURA – DIRIGENTI PAT: « NOMINE NUOVI DIRETTORI, SPERIAMO ARRIVINO PRESTO LE ELEZIONI ALTRIMENTI BISESTI RIEMPIRÀ OGNI UFFICIO CON I SUOI AMICI »

11.05 - giovedì 7 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

///

Nello zaino di ogni soldato si nasconde il bastone da maresciallo. Bisesti nomina nuovi direttori anche nei musei, ovviamente per meriti. Speriamo arrivino presto le elezioni, perché altrimenti l’Assessore alla Cultura riempirà ogni ufficio della Provincia e dei suoi enti collegati con tutti i suoi amici, simpatizzanti, aderenti, tifosi, sodali, colleghi di partito e affini ideologici. Infatti, dopo le nomine in Assessorato per nuovi direttori d’ufficio, selezionati ovviamente per altissimi meriti, ecco adesso quelle al Mart, dove sembrano aver fatto fulminea carriera altri direttori d’ufficio di recentissima nomina, anch’essa dovuta senza dubbio a meriti incomparabili.

Dalla responsabile della Galleria Civica di Trento e del settore “Promozione, Comunicazione e Servizi al Pubblico”, che a memoria è stata anche candidata con la “Lega Salvini” non molto tempo fa, alla responsabile delle “Mostre e Collezioni” e del settore dell’arte moderna, per finire con un altra nomina, con doppio incarico, a responsabile degli “Eventi culturali” e del settore dell’arte contemporanea, almeno stando a quanto appare sul sito stesso del museo.

E’ evidente il fiuto straordinario dell’Assessore e del suo staff, capaci come pochi di individuare i dipendenti più idonei a ricoprire ruoli apicali, chiaramente sempre per indiscutibili meriti acquisiti sul campo. Eppure, queste nomine certificano anche una certa astuzia dei nominati, perché, giungendo “prima” delle elezioni, anziché “dopo”, se il beneficiante non venisse rieletto – Dio non voglia – i beneficiati si potranno godere comunque il beneficio, ottenuto, chiaramente per i propri eccezionali meriti. Insomma, per Bisesti, come già fu per Napoleone, “nello zaino di ogni soldato si nasconde il bastone da maresciallo”, purché sia di provata fede, di coerente lealtà, di pronta disponibilità e magari avendo in dote anche qualche votarello. Questi sono i meriti richiesti, per fare rapide carriere. Soprattutto a ridosso delle elezioni.

*

Cons. Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)