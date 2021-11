APSS TRENTINO * NOMINE: « È CHIARA MORANDINI LA NUOVA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE »

È Chiara Morandini la nuova direttrice del Dipartimento risorse umane dell’Apss. L’incarico le è stato conferito dal direttore generale f.f. dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro. Oggi l’insediamento in azienda sanitaria all’interno di uno dei dipartimenti amministrativi strategici della nuova organizzazione di Apss.

Nel comunicare la nomina della dottoressa Morandini il direttore generale ha evidenziato: «Abbiamo scelto una professionista con una considerevole esperienza nell’ambito della pubblica amministrazione che oltre a vantare una lunga esperienza gestionale ha anche una rilevante conoscenza del settore delle risorse umane. Sono sicuro che, grazie alle sue competenze ed esperienza, la nuova direttrice saprà dare un apporto fondamentale all’attuale fase di riorganizzazione dell’Apss».

Chiara Morandini è nata a Rovereto nel 1962. Dopo la laurea in giurisprudenza ha iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione, dapprima al Servizio personale della Provincia autonoma di Trento e successivamente dal 1998 al Comune di Trento, come dirigente, dove ha lavorato per più di 23 anni. La dottoressa Morandini ha ricoperto vari incarichi dirigenziali all’interno dell’amministrazione comunale, fino ad essere nominata direttore generale nel 2013, incarico che ha ricoperto fino a settembre 2020.

Nel corso della sua lunga carriera professionale la dottoressa Morandini si è occupata di risorse umane, servizi demografici e tributi, servizi alla persona, attività produttive, comunicazione, qualità e innovazione. Nel curriculum formativo sono presenti corsi di aggiornamento, sia come docente sia discente, in particolare nelle aree del management, del personale e della qualità.

Chiara Morandini è stata componente e presidente di vari comitati, consigli di amministrazione e nuclei di valutazione.