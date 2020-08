RAI 5 – “ SENTIERI AMERICANI “ * « DAL MESSICO ALLA COLOMBIA A PIEDI, ATTRAVERSO PIANURE VULCANICHE E FORESTE PLUVIALI  »

Dal Messico alla Colombia a piedi, attraverso pianure vulcaniche, foreste pluviali e rotte del narcotraffico: Levison Wood torna su Rai5 per un altro viaggio in cui racconta il Centro America, i suoi abitanti e la sua natura selvaggia nella serie “Sentieri americani”, in onda da domenica 16 agosto alle 14.00 su Rai5 (canale 23). L’itinerario parte dal luogo dove gli europei sono approdati per la prima volta, in Messico, e termina in Colombia.

Il cammino si snoda attraverso otto nazioni, tra pianure vulcaniche, foreste pluviali e… rotte del narcotraffico, fino a uno degli ultimi territori selvaggi del pianeta, l’inospitale giungla del Darién. Quattro milioni di passi fra paesaggi remoti, imprevedibili e splendidi che Levison Wood racconta attraverso gli occhi dei suoi abitanti, gente mite e abituata a sopravvivere al clima, alla povertà, alla recente crisi dei migranti e alla spietata cultura delle gang. Al centro del primo episodio Messico e Belize.