CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * BYPASS TRENI: « AI FUNZIONARI RFI ITALFERR VERRANNO POSTE 71 DOMANDE, ALL’INFOPOINT (IL 26/9 – ORE 14.30) »

14.09 - lunedì 25 settembre 2023

Martedì 26 settembre 2023 alle ore 14.30 una delegazione del COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO “Ing.Alberto Baccega” si recherà all’INFOPOINT in Via Belenzani 3 a Trento per consegnare il DOSSIER PLUS. Ai funzionari di RFI ITALFERR verranno poste n. 71 domande relative alla progettazione e realizzazione del lotto 3a – circonvallazione di Trento e in particolare sull’OSSERVATORIO, sul rischio del trasporto delle merci pericolose, del rumore e delle vibrazioni.

La delegazione del CMST, composta dai due portavoce ing. Ezio Viglietti, ing. Pina Lopardo e Paolo Ciresa, Mario Forni ed altri aderenti. Sono invitati i giornalisti alla conferenza stampa che si terrà durante l’incontro dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il CMST è disponibile a rispondere alle domande poste, durante o dopo l’incontro.

I portavoce CMST Ing. Ezio Viglietti Ing. Pina Lopardo

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”

