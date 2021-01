UNCEM – UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI * VACCINI: BUSSONE, « I SINDACI SONO AUTORITÀ SANITARIE, HO SCRITTO AL MINISTRO SPERANZA DI INSERIRLI NELLA PRIMA FASE DI SOMMINISTRAZIONE »

“I Sindaci dei Comuni italiani devono essere vaccinati al più presto. Ho scritto al Ministro Speranza chiedendo che i primi cittadini vengano inclusi nella prima fase di somministrazione. Sono infatti autorità sanitaria dei loro territori, hanno contatti con centinaia di persone, svolgono funzioni che non possono venir meno, hanno molto spesso responsabilità di persone tutelate, incorrono in un rischio che va abbassato. Ho ribadito al Ministro di individuare insieme a Uncem punti di somministrazione del vaccino, quali farmacie o camper mobili, per raggiungere agevolmente i piccoli Comuni e tutte le aree montane del Paese. Ma soprattutto gli ho chiesto di collocare gli 8mila Sindaci italiani nella prima fase di vaccinazione, nell’interesse delle loro comunità e di tutto il Paese”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.