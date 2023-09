LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « LUCA FATTOR (SINDACO ROMENO), “IL MIO IMPEGNO PER PORTARE LA VOCE DEI TERRITORI »

11.20 - lunedì 25 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Luca Fattor, sindaco di Romeno, sarà candidato con la lista Fugatti Presidente.

Esperienza trentennale in ambito Food e Ristorazione, in continuità con la tradizionale attività della Famiglia Fattor dal 1930. Fondatore del Marchio “Pizza Granda”, creazione e gestione di una rete di sei Pizzerie in Trentino e Alto Adige. Operazioni societarie di subappalto di rami di azienda, cessione di rami di azienda, è consulente per l’avvio di attività imprenditoriali e professionali per operatori del settore Pizzeria. Politicamente ha esperienza quindicinale in crescenti ruoli di responsabilità, dapprima come Vice Sindaco e poi come Sindaco. Gestione Assessorati: Lavori Pubblici, Bilancio, Ufficio Personale, sempre dalla parte della sua gente e dell’intera comunità trentina: “Sono in campo – afferma – per portare forte in Consiglio provinciale la voce dei territori”.

“L’apporto del Sindaco Fattor è per noi di estrema importanza, e dimostra il forte radicamento territoriale del nostro progetto politico”, dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.