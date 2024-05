CENTO PER CENTO ANIMALISTI * VILLAZZANO (TN): « BEAR KILLER “IMPICCATO” AL CASTELLER, NOSTRA AZIONE PROVOCATORIA »

10.35 - giovedì 2 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Quanti e quali Animali sono ancora rinchiusi nel lager del Casteller (TN)? Notizie precise verificabili non vengono diffuse. Non ci sono solo Orsi, ma anche altri Animali. Di sicuro c’è il povero Papillon, che non ha mai fatto male a nessuno, castrato e imbottito di psicofarmaci, destinato dagli aguzzini di Trento alla reclusione a vita. Poi c’è la povera JJ4, ancora reclusa nonostante la perizia l’abbia dimostrata innocente della morte di Papi, in seguito alla quale è stata sequestrata lasciando abbandonati i suoi due (o tre?) cuccioli.

Mentre sono continuate le uccisioni più o meno mascherate di altri Orsi. Prosegue il piano vergognoso di Fugatti e della sua cricca volto a sterminare Orsi, Lupi, Sciacalli e, se si presenta l’occasione, Linci. Tuttavia, nelle ultime ore la notizia di un Orso che ha inseguito un turista, immaginiamo quale sarà la sua sorte.

All’alba di giovedì 2 maggio, militanti sono tornati alla prigione del Casteller e hanno “impiccato” un killer di Orsi. Azione indubbiamente provocatoria che inaugura la nuova ondata di proteste primaverili del nostro Movimento. Nei prossimi giorni altre “sorprese” vs le politiche di sterminio del Trentino, nessuna tregua!