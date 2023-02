GUGLIELMI (FASSA) – INTERROGAZIONE * DICHIARAZIONI STAMPA VALDUGA: « ROVERETO HA OTTENUTO O NO LO STATUS DI “COMUNE AD ELEVATA INTENSITÀ TURISTICA”, SE SÌ IL SINDACO SMENTISCA »

15.45 - giovedì 2 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Canazei, 2 febbraio 2023

Ill.mo signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio Provinciale

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Sui quotidiani locali è apparsa un’intervista al Sindaco di Rovereto il quale lamenta che , a suo avviso, la riforma del turismo del 2020 “impedirebbe agli enti cittadini, inclusi i musei e il suo stesso Comune, di godere delle agevolazioni normative per le assunzioni a tempo in quanto a Rovereto, ad esempio, non sarebbe stato concesso lo status di Comune ad elevata intensità turistica”.

Non risulta alcuna smentita da parte del Sindaco Valduga.

Con la presente si interroga l’Assessore competente per sapere se la notizia corrisponda al vero e quale sia la reale situazione in riferimento alle normative vigenti.

A termini di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Luca Guglielmi