COMUNE DI TRENTO * GIORNATA DEL RIUSO: « SABATO IL PROSSIMO APPUNTAMENTO IN VIA DEL SUFFRAGIO »

10.07 - giovedì 2 maggio 2024

Giornata del riuso, sabato il prossimo appuntamento in via del Suffragio. Dalle 8 alle 18 si potranno acquistare libri e oggetti da collezione. Torna anche sabato 4 maggio svolgerà la Giornata del riuso del libro usato e non solo, che animerà via del Suffragio dalle 8 alle 18 con le sue diciotto postazioni per dare nuova vita a libri usati e oggetti da collezione come cartoline, mappe e riviste.

La Giornata del riuso tornerà a settembre e, anche in caso di maltempo, si svolgerà a cadenza mensile nei seguenti sabati: 21 settembre, 19 ottobre e 30 novembre.

L’evento, organizzato dall’Associazione trentina mercatino delle pulci in collaborazione con il Comune, nasce per prolungare il ciclo di vita dei materiali dando loro una nuova vita. L’Amministrazione, impegnata nella promozione dell’economia circolare, supporta infatti le buone pratiche che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo degli oggetti sensibilizzando la cittadinanza a un uso consapevole delle risorse.