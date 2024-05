PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * BANDO 2023: « PIANO INCENTIVI FINANZIARI, EROGATI 123.500 EURO »

12.10 - giovedì 2 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Piano Incentivi Finanziari. Erogati 123.500,00 Euro a svariati soggetto del territorio del Parco. Dopo l’approvazione, a fine 2023, da parte del Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello Brenta del nuovo Piano incentivi finanziari, nuovo strumento che ha permesso di attivare dei bandi annuali con i relativi finanziamenti, “atti a favorire la tutela ed il recupero ambientale, il recupero e la valorizzazione delle attività tradizionali agronomiche e zootecniche, di restauro dei manufatti edilizi ed altri interventi coerenti con gli obiettivi del Piano del Parco”, nel corso del 2024 sono state raccolte le domande da parte dei numerosi soggetti interessati.

Lo stanziamento, che ammontava a 150.000 mila Euro, era previsto per le seguenti attività: sfalcio delle aree classificate come “prati e coltivi”, interventi edilizi relativi alle malghe attive, interventi agli impianti legati all’esercizio delle malghe attive (idraulici, fognari, elettrici, ecc.), recinzioni e staccionate per il corretto governo dei pascoli, eliminazione di specie vegetali invasive e dannose per il mantenimento di ecosistemi, habitat, nicchie ecologiche particolarmente significativi e, novità del Piano incentivi 2023, anche a interventi rivolti alle malghe attive, oltre alla classe di edifici IX, ovvero edifici da destinare al turismo sociale (colonie e simili).

Il bando 2023 ha raccolto complessivamente 7 domande di incentivo finanziario, tutte risultate ammissibili, per circa 123.500 euro totali, che sono stati così suddivisi: 15.000,00 Euro al Comune di Sporminore per l’installazione di sistemi di ultima generazione legati al risparmio idrico ed energetici preso la malga Vecchia di Sporminore, 10.000,00 Euro alla Comunità delle Regole Spinale Manez per l’eliminazione di specie vegetali invasive e dannose per il mantenimento del pascolo di Malga Montagnoli, 11.500,00 Euro alla ASUC di Campodenno per il rifacimento dell’abbeveratoio presso il pascolo di malga Campa, 21.800,00 Euro all’ASUC di Fisto per la sostituzione del manto di copertura in scandole di due baite in Località Lago Nambino, 25.000,00 Euro all’ASUC di Mortaso per la manutenzione straordinaria dell’abitazione estiva dei pastori a Malga Germenega Bassa, altri 25.000,00 Euro all’ASUC di Borzago per interventi di risanamento della casina di Malga Nagrè e infine 15.000,00 Euro all’ASUC di Stenico per l’installazione di un sistema di potabilizzazione e telecontrollo a servizio di Malga Valagola.

Gli incentivi, a parziale finanziamento delle opere previste, confermano ancora una volta il Parco come attore strategico dello sviluppo territoriale, uno sviluppo che naturalmente deve sposare appieno le finalità dell’ente, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. Lo strumento degli incentivi finanziari rafforza una collaborazione virtuosa fra attori pubblici, centrata sui bisogni delle comunità.