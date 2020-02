PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE  * CORONAVIRUS: « INDAGINI PER IL CASO POSITIVO DEL TURISTA GERMANICO OSPITE DI UNA PICCOLA STRUTTURA IN ALTO ADIGE »

Indagini epidemiologiche per il caso positivo del turista di ritorno dall’Alto Adige dove era ospite di una piccola struttura. Proprietaria in isolamento, unica persona di stretto contatto.

A seguito della comunicazione da parte del Ministero del sociale e dell’integrazione del Land germanico del Baden Württemberg di un caso di positività da Covid-19 su un turista di rientro da un breve periodo di vacanza in Alto Adige, l’Azienda sanitaria ha immediatamente avviato le procedure del caso. Le autorità altoatesine sono state avvisate dalla proprietaria di una piccola struttura ricettiva di Selva Valgardena, tramite il numero verde 800751751, della segnalazione giunta dalle autorità del Baden Württemberg, dimostrando così l’efficacia della catena informativa predisposta.

Sono state immediatamente avviate le indagini epidemiologiche, e la proprietaria della piccola struttura, risultata l’unica persona di “stretto contatto” del caso positivo, è stata posta in isolamento domiciliare. La struttura ricettiva, inoltre, è stata chiusa, in ottemperanza alle indicazioni sanitarie per situazioni del genere. Alla luce della breve permanenza del turista sul territorio altoatesino, secondo l’Azienda sanitaria, non è attualmente possibile chiarire dove la persona sia stata contagiata dal Covid-19.

A disposizione dei cittadini, per domande e richieste di informazioni, vi è sempre il numero verde Covid-19 800751751, attivo tra le ore 8 e le ore 20. Nella giornata odierna le chiamate sono state circa 40 all’ora, in calo rispetto ai giorni precedenti dove la media era di 60 all’ora. Tutte le informazioni aggiornate e dettagliate sul Coronavirus, compresa la documentazione ufficiale e le FAQ, sono a disposizione sul portale web www.provincia.bz.it/coronavirus.