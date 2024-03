DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * LOPPIO – BUSA: « SPARITA LA ROTATORIA PER INTERCONNESSIONE CON CIRCONVALLAZIONE TORBOLE, LE ALTERNATIVE? »

00.16 - sabato 16 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interrogazione a risposta scritta n. 210 – Oggetto: Lotto 3 Loppio – Busa: sparita la rotatoria per l’interconnessione con la circonvallazione di Torbole, quali le alternative? Il 20 dicembre 2023 una cerimonia ufficiale ha celebrato la caduta dell’ultimo diaframma della lunga galleria che da passo San Giovanni sbuca nella zona della ex discarica lungo la “Maza”.

Nel corso della discussione della mozione dedicata al completamento del progetto della viabilità dell’Alto Garda è stato chiarito che il cd. Lotto 3 è praticamente pronto. Dalla rotatoria allo sbocco sud del tunnel fino alla rotatoria della confluenza con la strada del Linfano le idee sono chiare e, secondo il presidente della Provincia, si concretizzeranno entro il 2027. E’ altrettanto chiaro che non sarà il Lotto 3 a risolvere i problemi di circolazione che da decenni penalizzano residenti e ospiti in Alto Garda.

E’ sempre il presidente della Provincia infatti a far sapere ai trentini che, per esempio, il tema della circonvallazione di Torbole non è all’ordine del giorno, mancando i soldi. Come noto però, non sono le risorse a mancare. Si tratta piuttosto di una scelta che ha spostato a data da destinarsi il tema del by pass di Torbole, privilegiando invece opere come i 5 km di ciclovia da Riva a Limone.

Non ci si deve sorprendere quindi se il progetto del Lotto 3 (allegato), rispetto a quanto contemplato in passato, cancella la previsione della rotatoria che, nelle intenzioni, doveva innestare la variante di Torbole nella Loppio – Busa.

Per fornire all’Alto Garda un sistema viabilistico adeguato alle esigenze della popolazione locale e dei turisti è urgente approfondire tempestivamente con il territorio come la circonvallazione di Torbole si potrebbe allacciare all’arteria in via di realizzazione. L’ipotesi datata 2016 prevedeva che tramite rotatoria nella piana di Pratosaiano si staccasse il tratto poi in galleria utile a sboccare sulla Gardesana orientale dopo la condotta Adige – Garda. Oggi, anziché passi avanti, assistiamo alla cancellazione della rotatoria e di quanto vagheggiato nel 2016.

Se si conviene sull’urgenza di affrontare questo tema, è necessario, nel procedere alla progettazione definitiva del Lotto 3, identificare almeno le soluzioni migliori per il raccordo con il futuro by pass di Torbole.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

se intende intervenire perché il progetto del Lotto 3 della Loppio – Busa, sia almeno integrato con l’individuazione delle diverse ipotesi per il collegamento con la futura circonvallazione di Torbole.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)