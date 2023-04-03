SBM – SINDACATO BASE MULTICATEGORIALE / TRENTO * BYPASS FERROVIARIO: « È ARRIVATA LA TRIVELLA IN VIA BRENNERO, OGGI PRESIDIO CITTADINO ALL’EX CASSA RURALE (18.00) »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
STAMATTINA E’ ARRIVATA LA TRIVELLA IN VIA BRENNERO AL CIVICO 94! CITTADINE E CITTADINI DI TRENTO.
È GIUNTO IL MOMENTO DI FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE E LA NOSTRA PROTESTA!
STASERA 3 APRILE 2023 ALLE ORE 18:00 PRESIDIO CITTADINO “RUMOROSO” DI FRONTE ALL’EX CASSA RURALE IN VIA BRENNERO
OPPONIAMOCI:
AL BYPASS FERROVIARIO;
AI TRENI AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE NEI CENTRI ABITATIVI DENSAMENTE POPOLATI (LA STRAGE DI VIAREGGIO INSEGNA!);
AL TRANSITO FERROVIARIO DENTRO I TERRENI SUPER-INQUINATI DELLA SLOI E DELLA CARBOCHIMICA DI TRENTO NORD, CHE AVVELENERANNO L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO.
INSIEME IMPEDIAMO QUESTO SCEMPIO.
PORTIAMO PADELLE, PENTOLE, FISCHIETTI, TAMBURI, TROMBETTE