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SBM – SINDACATO BASE MULTICATEGORIALE / TRENTO * BYPASS FERROVIARIO: « È ARRIVATA LA TRIVELLA IN VIA BRENNERO, OGGI PRESIDIO CITTADINO ALL’EX CASSA RURALE (18.00) »

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17.17 - lunedì 3 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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STAMATTINA E’ ARRIVATA LA TRIVELLA IN VIA BRENNERO AL CIVICO 94! CITTADINE E CITTADINI DI TRENTO.

È GIUNTO IL MOMENTO DI FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE E LA NOSTRA PROTESTA!

STASERA 3 APRILE 2023 ALLE ORE 18:00 PRESIDIO CITTADINO “RUMOROSO” DI FRONTE ALL’EX CASSA RURALE IN VIA BRENNERO

OPPONIAMOCI:
AL BYPASS FERROVIARIO;
AI TRENI AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE NEI CENTRI ABITATIVI DENSAMENTE POPOLATI (LA STRAGE DI VIAREGGIO INSEGNA!);
AL TRANSITO FERROVIARIO DENTRO I TERRENI SUPER-INQUINATI DELLA SLOI E DELLA CARBOCHIMICA DI TRENTO NORD, CHE AVVELENERANNO L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO.
INSIEME IMPEDIAMO QUESTO SCEMPIO.

PORTIAMO PADELLE, PENTOLE, FISCHIETTI, TAMBURI, TROMBETTE

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