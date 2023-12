PANTANO (RIFONDAZIONE COMUNISTA – UNIONE POPOLARE) * GAZA: « L’ESERCITO ISRAELIANO BOMBARDA DA DUE MESI OSPEDALI E SCUOLE, È UN GENOCIDIO »

15.46 - venerdì 8 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da settimane l’esercito israeliano sta bombardando la Striscia di Gaza con l’intento di decapitare l’intera linea di comando di Hamas. Netanyahu ha dichiarato chiaramente di volere eliminare Hamas da Gaza. Anzi più volte l’esercito israeliano ha ammesso di avere ucciso alcuni dei leader militari più importanti di Hamas, un movimento politico islamico con una componente militare, Al Qassam, totalmente autonoma nelle decisioni.

Gli abitanti di Gaza non possono essere identificati tutti con il movimento islamista dato che molti palestinesi della Striscia si disinteressano di politica vivendo in una situazione di estrema povertà a causa dell’embargo di Israele e hanno come scopo principale quello di preoccuparsi ogni giorno di procurarsi il cibo.

Dove vivono gli strateghi di Hamas? Nel Qatar, a cominciare dal leader Ismail Haniyeh capo della organizzazione islamista dal 2017, come pure il suo predecessore Khaled Meshal e gli altri funzionari dell’ufficio politico tra cui Sami Abu Zuhri portavoce del movimento nella Striscia di Gaza. Quando Netanyahu afferma di voler distruggere Hamas mente sapendo che gli strateghi del movimento sono al sicuro nel Qatar. Sono rimasti a combattere a Gaza i militanti di Al Qassam. L’esercito israeliano sta bombardando ormai da due mesi abitazioni civili, ospedali e scuole, spara a palestinesi inermi in fuga, uccide donne e bambini. Questo è un vero e proprio genocidio che si consuma difronte alla passività e all’inerzia delle diplomazie internazionali che diventano infine corresponsabili della tragedia in corso.

*

Giuliano Pantano

Segretario provinciale di Rifondazione comunista – Unione popolare