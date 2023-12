RIGENERA ROVERETO – DISTRETTO SUL FIUME (TN) * “ATMOSFERA DI NATALE”: « LABORATORI PER BAMBINI – MUSICA – PASSEGGIATE A CAVALLO, A BORGO SACCO (9/12) »

14.34 - venerdì 8 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Atmosfera di Natale” ritorna grazie al Distretto sul Fiume. Domani (sabato 9 dicembre) in viale Vittoria a Borgo Sacco una giornata di eventi, animazione e negozi aperti. E’ indubbiamente uno degli appuntamenti-clou del mese di dicembre a Rovereto, capace di coinvolgere l’intero quartiere di Borgo Sacco in una festa all’aperto con la presenza di operatori economici, associazioni, animazione ed attrazioni per grandi e piccini.

Si tratta di “Atmosfera di Natale”, un evento ideato dagli operatori economici saccardi e che torna domani in viale della Vittoria dalle 13.30 alle 18.30 (chiusura del tratto di viale Vittoria compreso tra le rotatorie con via Pasubio e via Zotti dalle 12 alle 20) grazie al neocostituito Distretto sul Fiume (che comprende il territorio di Borgo Sacco e San Giorgio).

Già nei giorni scorsi il Distretto ha distribuito agli operatori economici di Sacco e San Giorgio un simpatico alberello natalizio quale segno di ospitalità e festa e, dopo la riuscitissima “Arriva S. Nicolò” di mercoledì scorso in piazza Filzi a cura del Gruppo Zattieri, domani saranno una quarantina le attività economiche dislocate lungo viale Vittoria che resteranno aperte e proporranno promozioni, buoni acquisto ed offerte speciali proprio in occasione di questa grande festa intitolata “Atmosfera di Natale”.

“Siamo davvero felici della risposta dei colleghi operatori, entusiasti della proposta e fin da subito disponibili ad attivarsi e a formulare proposte ad hoc per questa giornata. Saremo tutti aperti per salutare i residenti ed i nostri clienti abituali, vogliamo ringraziarli e scambiarci gli auguri – commenta Colette Dalbosco, portavoce del Distretto sul Fiume a nome del coordinamento che da settimane è al lavoro per allestire un evento di richiamo -. Ringraziamo anche le associazioni del quartiere, che partecipano con grande disponibilità per contribuire a rendere più attrattiva e partecipata questa giornata. Lo spirito è quello della condivisione, del piacere dello stare insieme e di valorizzare gli operatori economici presenti nel Distretto, che contribuiscono a mantenere viva questa parte di città, anche con sacrifici e dedizione per superare le difficoltà. In questo senso creare un’atmosfera natalizia può sicuramente essere d’aiuto e tra di noi c’è voglia di collaborare”.

Tante le proposte di animazione e laboratori per bambini, truccabimbi, musica, passeggiate a cavallo con Cavalli Noriglio, esibizione di ballo, orzotto, thè e vim brulè con gli Zattieri, l’esibizione del coro Bianche Zime alle 15.30, yoga, massaggi, area giochi e toelettatura per cani, mercatino e prodotti artigianali e molto altro. Domani, dalle 13.30 alle 18.30 in viale Vittoria a Borgo Sacco. Un’iniziativa del Distretto sul Fiume, con il supporto di Rigenera Rovereto, Comune e Unione Commercio e Turismo.