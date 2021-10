SPARKASSE – CASSA RISPARMIO BOLZANO * IMPRESE – FINANZIAMENTI AGEVOLATI: « SIGLATA LA CONVENZIONE CON “BEI“, DISPONIBILE NUOVO PLAFOND DI 60 MLN »

Sparkasse con BEI per 60 milioni di nuovi finanziamenti agevolati alle imprese. Nei giorni scorsi Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno siglato una Convenzione con cui si rende disponibile un nuovo Plafond per finanziamenti agevolati di complessivi 60 milioni di euro.

Il Plafond è disponibile per finanziamenti a medio-lungo termine a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e Mid Caps con una quota di 15 milioni di euro specificamente destinata a supportare iniziative aventi ad oggetto l’Azione per il Clima e la Sostenibilità Ambientale, tematiche alle quali Sparkasse dedica da tempo una particolare attenzione.

“La collaborazione di Sparkasse con BEI prosegue da molti anni essendo stati complessivamente siglati accordi per l’erogazione di oltre 200 milioni di euro di finanziamenti a favore delle aziende clienti. Questa nuova convenzione prevede una quota di finanziamenti specificamente dedicati a supportare le aziende che pongono lo sviluppo sostenibile e l’attenzione ai temi “green” al centro della propria strategia”, spiega Nicola Calabrò Direttore Generale e Amministratore Delegato di Sparkasse.

“Oltre ai finanziamenti a valere su fondi BEI Sparkasse è operativa anche sui finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali, la cosiddetta Nuova Sabatini, sui i finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia (FCG) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), sugli affidamenti supportati dalle Cooperative di Garanzia, oltre che sui finanziamenti a valere su provvista di Cassa Depositi e Prestiti e della Banca Centrale Europea”, aggiunge Emiliano Picello, Responsabile della Direzione Corporate Banking e Servizi per l’ Estero di Sparkasse.