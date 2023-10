PAT * CENTRO PRENOTAZIONI: « LAVORATORI DEL CUP, STAMATTINA INCONTRO CON I VERTICI DI APSS »

17.21 - martedì 10 ottobre 2023

Lavoratori del Cup, stamattina incontro in Pat con i vertici di Apss. I rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del centro prenotazioni Cup dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono stati ricevuti questa mattina nel palazzo sede dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia e dai vertici aziendali di Apss, il direttore generale e il direttore amministrativo. Presente anche il dirigente generale di Apac. Per i sindacati erano presenti Fiom-Cgil e tre RSU dell’azienda titolare dell’attuale appalto di servizio.

Al centro dell’incontro le preoccupazioni degli operatori Cup per il nuovo bando di assegnazione dei servizi di prenotazione delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica strumentale, per le quali era stata organizzata in mattinata una manifestazione di protesta in piazza.

L’Azienda sanitaria e la Provincia sono consapevoli della delicatezza di questa fase e di come dal nuovo bando dipenda il futuro di tante famiglie, ma anche dello stesso territorio, dato che gli sportelli si trovano per la maggior parte in aree decentrate e occupano soprattutto personale femminile. L’impegno è quello di trovare le migliori soluzioni che, nel rispetto delle norme locali, nazionali e europee, consentano di salvaguardare il più possibile i posti di lavoro e non permettano lo spopolamento delle zone periferiche del Trentino. La riunione ha permesso di raccogliere tutti gli elementi di attenzione necessari ad un’analisi tecnico-politica, per un successivo riscontro richiesto dalle stesse parti sindacali.