PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SPORT: « ARIANNA BRIDI, I COMPLIMENTI DELLA GIUNTA ALLA NUOTATRICE TRENTINA CHE A PIOMBINO HA VINTO LA 10 CHILOMETRI DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI »

I complimenti della Giunta provinciale alla nuotatrice trentina. La vittoria di Arianna Bridi.

“Un altro importante successo che ci riempie di orgoglio. Complimenti Arianna!” Con queste parole la Giunta provinciale esprime il proprio plauso ad Arianna Bridi, che ha vinto ieri a Piombino la 10 chilometri di apertura dei campionati italiani assoluti di nuoto all’aperto.

“La ripresa delle attività sportive è stato uno degli obiettivi per cui abbiamo lottato in questi mesi difficili – scrive la Giunta – per questo il successo di una nuotatrice trentina ci fa molto piacere e rappresenta anche un segnale di speranza per il futuro”.