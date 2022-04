ITA AIRWAYS * COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI: « LANCIATO IL VOLO DIRETTO DA MILANO MALPENSA A NEW YORK JFK, DA SABATO 2 APRILE »

12.27 - venerdì 01 aprile 2022

Da sabato 2 aprile, infatti, l’offerta della compagnia si arricchisce con il lancio del nuovo collegamento da Milano Malpensa a New York JFK. Sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica con 5 frequenze settimanali e partirà da Milano Malpensa alle ore 13.40 per atterrare alle ore 17.00 local time a New York. Il volo New York – Milano MXP ripartirà alle ore 20.55 local time per atterrare alle ore 11.05.

Il volo, operato con Airbus A330-200 offre tre classi di viaggio: Business, Premium Economy ed Economy, e si contraddistingue per gli alti standard di servizio in linea con la tradizionale ospitalità italiana.

ITA Airways aggiunge questo nuovo collegamento al volo già operativo su New York JFK da Roma Fiumicino, e ai collegamenti da Roma su Miami e Boston partiti a marzo. Con questa ulteriore rotta su New York si consolida il processo di espansione nel mercato statunitense, che dopo l’Italia è il mercato dalla maggiore rilevanza strategica per la compagnia di bandiera che punta a raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Stati Uniti e Italia entro il mese di agosto.

La Summer 2022 di ITA Airways prevede 64 nuove destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Sono proprio le destinazioni intercontinentali ad essere la grande novità della nuova stagione estiva che sarà operata con Airbus A330 e A350 di ultima generazione per raggiungere le più importanti mete del turismo mondiale. Nei prossimi mesi partiranno infatti le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo.

Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.