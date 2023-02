APT GARDA DOLOMITI (TN) * MONACO – TURISMO: SCHWAZER, « PRESENTATE LA SCORSA SETTIMANA LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL NOSTRO TERRITORIO »

19.35 - giovedì 23 febbraio 2023

Svelate a Monaco le nuove opportunità offerte da APT Garda Dolomiti. I massimi rappresentanti dell’azienda hanno raggiunto la capitale della Baviera per stimolare la curiosità dei media tedeschi sulle novità e le eccellenze del Garda Trentino. Per rinsaldare l’importante rapporto che da anni lega il Garda Trentino e la Baviera, la scorsa settimana Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha organizzato un evento stampa a Monaco che ha visto coinvolti il Presidente Silvio Rigatti e il Direttore dell’APT Oskar Schwazer, insieme ad alcuni produttori dell’ambito.

Data la grande popolarità di cui il Garda Trentino gode presso il pubblico tedesco, l’appuntamento è stato funzionale a incontrare 30 giornalisti tedeschi e fornire loro nuovi stimoli e spunti sul territorio, dalle iniziative lanciate dall’APT alle eccellenze enogastronomiche locali, presentando così il variegato panorama di Garda Dolomiti. All’inizio dell’incontro, APT Garda Dolomiti ha proposto ai giornalisti un simpatico “Garda Quiz” con alcune domande volte a scoprire le particolarità del Garda Trentino. A seguire la presentazione dei nuovi progetti quali Autostop, Garda Rangers e Bus&Go, oltre alle Garda Trentino Experience per vivere il territorio attraverso esperienze che spaziano dal benessere all’enogastronomia, dall’outdoor alla cultura e infine gli eventi sportivi, culinari e leisure del 2023.

Alcuni produttori dell’ambito hanno presentato le tipicità territoriali: dal benvenuto con Trentodoc di Cantina Toblino alla degustazione di olio extravergine d’oliva a cura di Andrea Santuliana di Maso Bòtes fino al menu tematico realizzato dallo chef Sebastian Sartorelli di Hosteria Toblino con abbinati i vini dell’omonima cantina e di Azienda Agricola Pisoni. “Il mercato bavarese è sempre stato estremamente importante per la nostra destinazione, sia in termini di presenze che di capacità di spesa – ha dichiarato il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer -.

Questo incontro mirava a stimolare la curiosità dei partecipanti – già grandi esperti ed estimatori del nostro territorio – presentandone novità, caratteristiche inaspettate e angoli poco conosciuti ma altrettanto affascinanti. L’obiettivo sembra essere stato raggiunto: numerosi giornalisti ci hanno già contattato per approfondimenti e per segnalare l’interesse a visitare le sponde del Lago di Garda e il suo ricco entroterra”.