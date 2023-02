MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI MARZO 2023: « KLIMT E L’ARTE ITALIANA – CABARET VIENNA – L’ATELIER FOTOGRAFICO MANASSÉ »

18.20 - giovedì 23 febbraio 2023

Marzo 2023. Gli appuntamenti del mese. Dal 16 marzo le nuove mostre della primavera al Mart: Klimt e l’arte italiana. Cabaret Vienna. L’Atelier fotografico Manassé. Focus: Fausto Pirandello. Il dramma della pittura.

Giornate speciali! Domenica 5 marzo ingresso gratuito in tutte le sedi con apertura dalle 10 alle 18. Mercoledì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna ingresso gratuito per tutte le donne al Mart, a Casa Depero e alla Galleria Civica.

Ultime settimane per visitare: Paesi perduti. Appunti per un viaggio nell’Italia dimenticata | Galleria Civica, Trento fino al 12 marzo.

Giuseppe Gallo. Michelangelo sogna Brancusi | Mart, Rovereto fino al 19 marzo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del Mart?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp What’s on Mart!

EVENTI

2 marzo

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento

ore 20.30 – Auditorium Fausto Melotti, Rovereto

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce Altri Quadri, una vera e propria stagione dedicata ai video d’artista. Per favorire la partecipazione e il confronto con le artiste e gli artisti, la serata comincerà con un aperitivo e proseguirà con la proiezione del video.

Quinto appuntamento con una selezione di video dal catalogo del collettivo Flatform: interpreti sofisticati di un cinema sospeso tra i generi tradizionali dell’arte e la polifonia del linguaggio filmico.

Altri Quadri è un progetto Mart, Centro Santa Chiara, Oriente Occidente e Nuovo Cineforum Rovereto.

5 marzo

Mart Open Day

Mart Rovereto, Casa d’Arte Futurista Depero, Galleria Civica e Palazzo delle Albere

In occasione della domenica gratuita al museo, il Mart propone visite guidate, laboratori per famiglie e un concerto in collaborazione con l’Associazione Filarmonica. Per l’ultima giornata ad ingresso libero prima della pausa estiva il programma si arricchisce di due incontri dedicati a Umberto Boccioni.

10 marzo

Paesi perduti. Una giornata di studi

ore 11 – Galleria Civica, Trento / Sala Sosat

Come la cultura può aiutarci a vivere meglio i paesi perduti? Questa è la domanda per una giornata di studi che mira ad approfondire il ruolo che cultura, arte e creatività possono rivestire nei territori sottoposti a processi di abbandono e spopolamento.

Paesi perduti. Una giornata di studi è un progetto Mart, tsm/step e Libreria Due Punti.

Prenotazione consigliata, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

24 – 26 marzo

SPACEWAYS

Polo Mart

Un weekend di musica e danza per mettere in collisione suono e corpo. Dal 24 al 26 marzo, le sonorità più innovative del jazz e della musica groovy (con ospiti come la sassofonista americana Lakecia Benjamin, la visionaria Cosmic Renaissance di Gianluca Petrella, il jazz elettronico di Daykoda e di LNDFK) si intersecano ai gesti ipercinetici di Parini Secondo e al solo metamorfico di Antonella Bertoni.

Spaceways è un progetto Centro Santa Chiara in collaborazione con Mart Rovereto.

28 marzo

L’influenza della Secessione viennese sull’arte italiana

ore 17 – Webinar

La curatrice Beatrice Avanzi illustra la mostra Klimt e l’arte italiana approfondendo il tema dell’influenza della Secessione viennese su numerosi artisti italiani nei primi decenni del ’900.

I docenti possono richiedere l’attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento.

Partecipazione gratuita.

FUORI SEDE

3 marzo

Paesi perduti? Dai territori alla mostra, e viceversa.

ore 18.30 – Libreria Due Punti, Trento

A partire dai contenuti della mostra in corso alla Galleria Civica di Trento, una piccola rassegna di dialoghi dedicati a quei territori che, nonostante lo spopolamento, riescono a esprimere la propria capacità di ripensarsi.

Ultimo appuntamento con la presentazione del libro Paesaggi di margine. Strategie progettuali per leggere e trasformare il paesaggio con la curatrice Emanuela Schir e con Umberto Anesi, Andrea Mubi Brighenti e Roberta Re. Programma realizzato in collaborazione con tsm/step e Libreria Due Punti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

MEMBERSHIP

7 marzo, ore 16

Incontro Rotari: una storia da scoprire

Mezzocorona, Trento

Prenotazioni entro il 5 marzo

15 marzo, ore 11 e ore 16

Visita preview alla mostra Klimt e l’arte italiana

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 13 marzo

21 marzo, ore 16.30

Visita alla mostra Fausto Pirandello. Il dramma della pittura

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 19 marzo

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it