UIL SCUOLA RUA – UIL FPL EELL / TRENTINO * PUBBLICO IMPIEGO: « RINNOVO CONTRATTI , RICHIESTO INCONTRO E ATTENDIAMO NOTIZIE DA PIAZZA DANTE »

Rinnovo contratti del pubblico impiego: richiesto incontro. Gli accordi siglati con Roma e le dichiarazioni del Presidente Fugatti lasciano ben sperare: finalmente si riaprono i contratti del pubblico impiego trentino. Dopo mesi di nostre dichiarazioni, interventi e richieste, solo da ultimo ricordiamo le due conferenze stampa del 15 ottobre e di ieri – 28 ottobre, sembra che sia finalmente la volta buona.

Non abbiamo contezza però delle effettive risorse economiche messe a disposizione, delle modalità di apertura dei tavoli contrattuali, delle direttive all’Apran necessarie ad avviare le trattative: per questo UIL Scuola e UIL FPL Enti Locali hanno scritto al Presidente chiedendo un incontro urgente.

Tante le questioni aperte con questa Giunta Pat, dall’assetto organizzativo del nostro territorio, alla revisione dell’offerta formativa e scolastica trentina, alle prospettive dello smart working nei prossimi anni: il rinnovo contrattuale non solo quindi come una mera questione economica, ma di revisione del sistema organizzativo e giuridico del sistema pubblico territoriale. A partire da una riscrittura del sistema delle relazioni sindacali: un sistema che vogliamo potenziato in termini di partecipazione e condivisione.

Attendiamo quindi notizie da Piazza Dante nei prossimi giorni, per cominciare quanto prima il lavoro per il contratto già in scadenza 2019-2021 e mettere le basi per il prossimo 2022-2024.

*

Per la UIL Scuola RUA – Pietro Di Fiore

Per la UIL FPL EELL – Marcella Tomasi