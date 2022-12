CONFCOMMERCIO – TRENTINO / ANACI * INCONTRO CON PRESIDENTE ITEA: « GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO RILEVANO DAGLI ARTICOLI DI CRONACA VALUTAZIONI SBAGLIATE ED OFFENSIVE »

17.00 - giovedì 29 dicembre 2022

Gli amministratori di condominio rilevano dagli articoli di cronaca una serie di valutazioni sbagliate ed offensive nei confronti della categoria. Gli stessi sono professionisti seri, preparati e costantemente aggiornati.

Precisano inoltre che la redazione dei bilanci viene fatta con scrupolo, attenzione e le risultanze contabili sono a disposizione di tutti gli inquilini.

Tutte le poste contabili sono ampiamente documentate diversamente da quanto dichiarato da alcuni condomini, alcuni dei quali rappresentati dal sindacato USB nella persona del sig. Daniele Agostini, il quale ha fatto delle affermazioni non corrispondenti al vero che ci riserviamo di valutare nelle sedi opportune.

Gli amministratori di condominio non sono responsabili degli elevati aumenti a tutti ben noti e per i quali tutti stanno cercando soluzioni che consentano di contenere i costi.

Nella giornata odierna, il presidente Anaci Trentino Gilberto Magnani ha incontrato la presidente di ITEA Francesca Gerosa, che ringrazia per la disponibilità immediata all’incontro, per fare il punto della situazione e stabilire assieme le prossime attività da fare con l’inizio del nuovo anno e organizzare i primi incontri con gli amministratori.