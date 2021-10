DEMAGRI – DALLAPICCOLA (PATT) – INTERROGAZIONE * AC TRENTO: « RINNOVO DEL BRIAMASCO O NUOVO STADIO? LA GIUNTA PAT CHIARISCA DOVE PREVEDE GLI INVESTIMENTI »

Dopo la promozione dell’ AC Trento in Lega Pro, lo Stadio Briamasco è stato in parte rinnovato per permettere alla società di giocare le partite in casa nello Stadio di Trento, poiché visto il cambio di categoria non rispondeva ai regolamenti federali.

In particolare sono stati effettuati dei lavori per realizzare una nuova tribuna per i tifosi ospiti dalla capienza di 500 posti sul lato nord-est, si è creata una separazione degli accessi, è stato realizzato nuovo impianto di illuminazione ed è stato adeguato il sistema di videosorveglianza.

Questi interventi tuttavia sono da considerarsi una soluzione immediata per risolvere il problema, ma non sembra esserci ad oggi una strategia condivisa fra società, Comune e Provincia per il futuro.

Infatti sembra che la soluzione nel breve periodo sia quella di fare ulteriori interventi sul Briamasco con le difficoltà che comporta e con gli oggettivi limiti di spazio e posizionamento. In passato si era ragionato sulla costruzione di quattro campi per le giovanili e di un nuovo Stadio, ipotizzando di realizzare queste opere presso l’area San Vincenzo di Mattarello che è di proprietà della Provincia.

Tutto cio premesso,

si interroga la giunta per sapere se:

vista la previsione di ingenti investimenti per dare a Trento e alla società AC Trento uno spazio calcistico adeguato si prevede di intervenire sul vecchio Stadio Briamasco o con strutture nuove e moderne sull’area di San Vincenzo a Mattarello.

*

Paola Demagri

Michele Dallapiccola