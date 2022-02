CISL TRENTINO * XIX CONGRESSO: SEGRETARIO BEZZI (CONFERMATO), « FOCUS SU PENSIONI – FISCO – SICUREZZA SUL LAVORO – COSTI ENERGETICI »

19.21 - giovedì 24 febbraio 2022

Tanti gli argomenti di attualità trattati nel XIX Congresso della CISL del Trentino. Oltre la preoccupazione per la situazione internazionale rispetto l’Ucraina, si è discusso di importanza della contrattazione a qualsiasi livello, pensioni, fisco e non ultimo la tutela del potere di acquisto anche alla luce dell’aumento dell’inflazione e dei costi energetici. Tema centrale e trasversale nelle due giornate anche la sicurezza sul lavoro.

Esserci per cambiare, non solo come slogan, ma come effettiva responsabilità, partecipazione, concertazione per rimettere al centro la persona, il buon lavoro, i diritti, le tutele, di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

Al termine dei lavori Congressuali il neo eletto Consiglio Generale conferma Michele Bezzi alla guida della Confederazione. Al suo fianco in Segreteria confermato anche Pallanch Giuseppe con la nuova entrata di Negri Katia.

Michele Bezzi

Segretario Generale