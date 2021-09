COMUNE DI TRENTO * CENTRO STORICO: « ABBATTUTE TRE PIANTE PER PROBLEMI DI STABILITÀ, IN VIA ZAMBRA – LARGO NAZARIO SAURO – PIAZZA CANTORE »

Tre piante abbattute in Centro storico per problemi di stabilità

In questi giorni sono stati abbattute delle piante in tre aree della circoscrizione Centro storico: via Zambra (un pioppo), largo Nazario Sauro (un olmo) e piazza Cantore (una sofora).

L’abbattimento delle piante è motivato dalle seguenti ragioni:

– il pioppo di via Zambra: abbattimento a seguito di valutazione di stabilità e perché impediva il passaggio degli autobus;

– l’ olmo di Largo Nazario Sauro: abbattimento a seguito di valutazione di stabilità;

– la sofora di Piazza Cantore: abbattimento perché la pianta è secca.