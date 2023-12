A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « GLI AQUILOTTI PERDONO 2-1 ALLO STADIO CITTÀ DI GORGONZOLA CONTRO LA GIANA ERMINIO »

22.01 - domenica 3 dicembre 2023

Nella sedicesima giornata di Serie C Now i gialloblù cadono in trasferta. A decidere la sfida, dopo la prima marcatura di Obaretin, sono le reti realizzate, una per tempo, da Fumagalli. Venerdì 8 dicembre alle ore 14 appuntamento in trasferta contro la Pro Vercelli.

Nella sedicesima giornata di Serie C Now il Trento esce sconfitto dallo ‘Stadio Città di Gorgonzola’ per 2-1. Ai gialloblù non basta una buona prova e la rete realizzata da Nosa Obaretin che sblocca il match dopo appena due minuti di gara. La Giana Erminio prima la pareggia e poi la ribalta, grazie alla doppietta personale di Fumagalli. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Pozzer, alla prima da titolare in campionato, a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Trainotti e Obaretin.

In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Brevi mentre il terzetto offensivo è formato da Petrovic centrale e Anastasia e Terrani sui lati. Il primo squillo dell’incontro è dei gialloblù che dopo poco più di 60 secondi impegnano Zacchi con una conclusione ravvicinata di Petrovic. Alla seconda occasione passa il Trento: Terrani calcia precisamente un calcio d’angolo sul quale Obaretin anticipa Caferri e porta in vantaggio gli aquilotti. La reazione dei padroni di casa è immediata e riporta la gara in equilibrio con la rete al 5’ di Fumagalli, bravo a battere Pozzer con una conclusione che s’insacca a fil di palo. Sono i gialloblù a fare la partita e al 16’ si rendono pericolosi con una conclusione di Petrovic che Zacchi blocca in due tempi.

Gli uomini di Tedino spingono e alla mezz’ora vanno a millimetri dalla rete del nuovo vantaggio con una bellissima conclusione dalla distanza di Anastasia che s’infrange sulla traversa. Nel secondo tempo è ancora il Trento a spingere con continuità, andando vicino alla rete in più circostanze: prima con Anastasia, poi con Brevi e quindi con Pasquato, senza però riuscire a trovare la via del gol. La Giana Erminio gioca di sponda e al 73’ trova il pertugio giusto con la deviazione vincente di Fumagalli.

Gli attacchi del Trento non producono l’effetto sperato e dopo i minuti di recupero, allungati a causa del brutto infortunio accorso a Sergiu Suciu, l’arbitro decreta la vittoria della squadra di casa. A Gorgonzola finisce, dunque, 2-1 per la Giana Erminio. Il Trento rimane, con ventidue punti in graduatoria, al nono posto in solitaria. Venerdì prossimo gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 14 per giocare, nella diciassettesima giornata di Serie C Now, contro la Pro Vercelli allo Stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli.

TABELLINO

GIANA ERMINIO – A.C. TRENTO 1921 2-1 (1-1)

Reti: 2’pt Obaretin, 5’pt 28’st Fumagalli

GIANA ERMINIO (4-3-3): Zacchi; Caferri, Piazza (1’st Previtali), Minotti, Groppelli; Marotta, Pinto (22’st Ballabio), Franzoni; Fumagalli (33’st Verde), Fall, Lamesta (22’st Corno). A disposizione: Pirola, Fumagalli, Boafo, Perna, Francolini, Messaggi, Gotti. Allenatore: Andrea Chiappella.

TRENTO (4-3-3): Pozzer; Frosinini, Ferri, Trainotti (43’st Barison), Obaretin; Brevi (29’st Attys), Sangalli, Di Cosmo (43’st Suciu); Anastasia, Petrovic, Terrani (17’st Pasquato). A disposizione: Di Giorgio, Ercolani, Galazzini, Vaglica, Vitturini. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Sig. Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Matteo Gentile di Isernia e Davide Di Dio di Caltanissetta

IV UFFICIALE: Daniele Benevelli di Modena

NOTE: serata fredda, cielo sereno, temperatura attorno 2°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 15’pt Pinto, 37’Trainotti, 15’st Fumagalli, 25’st Brevi, 36’st Ferri, 44’st Corno. Recupero: 0’+ 4’. Totale spettatori: 501

INTERVISTE

CARLO MARCHETTO

“La prestazione è stata positiva. Abbiamo cercato di dare ritmo alle giocate e pressare alto. La squadra ha creato almeno sei occasioni da gol. Purtroppo, però, abbiamo pagato a caro prezzo degli errori commessi. Dal punto di vista dell’impegno e della volontà, oggi non possiamo dire nulla ai ragazzi. Suciu? Ha subito un infortunio importante ma dobbiamo aspettare gli esami clinici delle prossime ore. Il cambio tra i pali? Russo ha avuto un attacco influenzale e quindi è sceso in campo Pozzer che è sicuramente un altro portiere valido. Nel riscaldamento Garcia Tena ha accusato un piccolo risentimento e abbiamo preferito non rischiarlo. Oggi la squadra ha comunque dato dei segnali positivi. È normale che il risultato non faccia piacere ma dobbiamo concentrarci e continuare a lavorare per prepararci al meglio per le prossime gare”.

NOSA EDWARD OBARETIN

“Siamo dispiaciuti per questo risultato. Avremmo potuto essere più cattivi e cinici ma abbiamo avuto anche un po’ sfortuna. Personalmente sono soddisfatto della mia stagione. Cerco sempre di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa dal mister. Adesso dobbiamo continuare a lavorare perché ci aspettano due gare difficili ma che per noi potrebbero rappresentare la svolta”.

*

Foto: Carmelo Ossanna e Michael Giacca – Ac Trento 1921