PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 14 GENNAIO / DUE NUOVI DECESSI / ALTRI 2.234 CONTAGI / VACCINAZIONI A 1.043.057 »

18:14 - 14/01/2022

Coronavirus: dal bollettino di venerdì 14 gennaio 2022. 2 nuovi decessi, altri 2.234 contagi.

Come anticipato nella conferenza stampa post giunta, oggi il bollettino quotidiano covid-19 riporta 2 nuovi decessi e 2.234 nuovi contagi mentre, sul fronte dei ricoveri ospedalieri, si contano 10 nuovi ingressi ai quali si contrappongono 13 dimissioni: il numero attuale di pazienti diventa pertanto pari a 148, di cui 23 in rianimazione.

Le vaccinazioni nel frattempo si portano a quota 1.043.057, comprese 399.456 seconde dosi e 203.714 terze dosi.

Nel dettaglio, sono 116 i casi trovati positivi al tampone molecolare (su 1.308 test effettuati) e 2.118 quelli all’antigenico (su 11.651 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 166 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo questi dati per fasce di età ne esce la seguente situazione:

58 nuovi contagi tra 0-2 anni,

65 tra 3-5 anni,

133 tra 6-10 anni,

92 tra 11-13 anni,

157 tra 14-18 anni,

731 tra 19-39 anni,

695 tra 40-59 anni,

184 tra 60-69 anni,

60 tra 70-79 anni e

59 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 70.

Oggi si contano anche 1.331 nuovi guariti che portano il totale a 60.773

Entrambe i decessi sono avvenuti in ospedale e riguardano due uomini rispettivamente sui 75 e sugli 85 anni, entrambe con patologie; uno dei due non era vaccinato.