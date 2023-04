CROCE ROSSA ITALIANA – TRENTO * “ESERCITAZIONE NAZIONALE AREA“: « 22-25/4 OPERAZIONI EMERGENZA AL MUSIC ARENA DI MATTARELLO, LA CONFERENZA A TRENTO (20/4 -11.30) »

11.52 - mercoledì 19 aprile 2023

È in programma la Conferenza stampa di presentazione degli eventi previsti nell’àmbito dell’Esercitazione Nazionale dell’Area operazioni emergenza e soccorsi che si svolgerà a Trento dal 22 al 25 aprile 2023 presso l’area Trentino Music Arena di Mattarello.

La conferenza stampa si terrà giovedì 20 aprile 2023 alle ore 11.30 presso il Grand Hotel Trento alla presenza di Alessandro Brunialti (Delegato tecnico nazionale per l’Area operazioni emergenza e soccorsi nonché Presidente del Comitato provinciale di Trento della Croce rossa italiana) e Ignazio Schintu (Direttore dell’Area operazioni emergenza e soccorsi della Croce rossa italiana).

Nell’ambito dell’evento, sabato 22 aprile 2023 avverrà la Cerimonia di posizionamento della bandiera della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa presso la Campana dei Caduti a Rovereto alla presenza del Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, del Presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro, del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e delle massime autorità civili e militari.

Nel corso della cerimonia verrà issata sul Colle di Miravalle la Bandiera della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che andrà ad aggiungersi a quelle dei 104 Paesi e Organizzazioni mondiali che hanno aderito al Memorandum di Pace di Maria Dolens per onorare i Caduti di tutte le guerre e per invocare pace e fratellanza fra i popoli del mondo intero.

L’Esercitazione Nazionale dell’Area operazioni emergenza e soccorsi prevede l’allestimento di un Campo di Protezione Civile con esposizione di mezzi e materiali in dotazione alla Croce Rossa Italiana per le emergenze in Italia e all’Estero.

L’evento sarà coronato da appuntamenti di contorno presso il Grand Hotel Trento con le Tavole rotonde:

sabato 22 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 “Ruolo del personale sanitario volontario all’interno delle Associazioni di Volontariato”

domenica 23 aprile dalle ore 10:00 “Da Lampedusa 2013 a Cutro 2023: 10 anni di impegno per dare un’identità ai migranti dispersi e supportare le loro famiglie”

lunedì 24 aprile dalle ore 16:00 alle ore 19:00 “L’impegno del Volontariato nelle attività di Protezione Civile: visione sul futuro tra leggi e regionalizzazioni”

Inoltre, lunedì 24 aprile dalle ore 10:00 “Porte Aperte”, all’Area di San Vincenzo a Mattarello, per la popolazione che potrà prendere visione e toccare con mano strutture e mezzi in dotazione e ascoltare testimonianze e ricevere informazioni dai volontari presenti in loco.