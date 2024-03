TRANSDOLOMITES * LETTERA ALLE AZIENDE: « TURISMO E TRASPORTI, L’INVITO È FARE SQUADRA SUL TEMA SCOTTANTE DI TRAFFICO E QUALITÀ VITA »

17.25 - mercoledì 6 marzo 2024

La lettera aperta di Transdolomites alle aziende. Il settore del turismo e dei trasporti è attraversato da profondi cambiamenti.

Una maggiore attenzione alle tematiche ambientali da parte dei turisti ha dato avvio ad una progressiva transizione dall’utilizzo dell’auto privata in favore dei mezzi pubblici per raggiungere le destinazioni turistiche. Questo cambiamento trova forza in parallelo con un progressivo aumento dell’offerta di servizi di mobilità pubblica che vede l’utilizzo del treno con un incremento di utilizzo esponenziale. Nella nostra regione, la ferrovia del Brennero sarà interessata nel breve periodo da interessanti novità in tema di nuovi servizi ferroviari in particolare per l’Alta Velocità.

Ma le aziende sul territorio e gli stessi residenti sono consapevoli di quanto sta avvenendo? Nelle Valli dell’Avisio il tema della nuova ferrovia Trento-Penia è un pezzo forte ma altre alla ferrovia c’è una quotidianità che sta avanzando e di conseguenza la necessità di comprendere ed essere coinvolti, appassionati attorno al mondo dei trasporti e della mobilità che non è solo per addetti ai lavori ma pane quotidiano per ognuno di noi.

Da qui la scelta di Transdolomites di scrivere su carta una lettera, i cui contenuti sono in allegato, per coltivare un cordone ombelicale tra il pensiero ed attività di Transdolomites con il territorio. L’invito a fare squadra sul tema scottante del traffico e della qualità della vita nella regione dolomitica e nelle Alpi è parte del contenuto della comunicazione. Dire che fare qualche cosa di nuovo costa, è troppo facile. Ma stare fermi già ha prodotto un costo enorme nelle Valli dell’Avisio ed essere esclusi dal ” treno del cambiamento” produrrà altre importanti negatività a livello economico e sociale. Ecco allora allegata alla lettera, la modulistica per promuovere la campagna di adesione a Transdolomites per creare un humus del confronto sempre più stretto tra comunità e Transdolomites.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites