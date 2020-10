OIPA * ORSO TRENTINO: « VISTA LA GRAVITà DELLE CONDIZIONI IN CUI VERSANO I TRE ANIMALI DETENUTI AL CASTELLER INTEGREREMO LA DENUNCIA A FUGATTI GIÀ DEPOSITATA PER M49 »

Vista la gravità delle condizioni in cui versano i tre orsi detenuti al Casteller date le inadeguate condizioni di cattività che sono costretti a subire, così come attesta la relazione sul sopralluogo svolto il 14 settembre scorso dalla delegazione di esperti inviata dal Ministero dell’Ambiente (v. il documento più sotto), l’Organizzazione internazionale protezione animale (Oipa) informa che procederà con denuncia querela a integrazione dell’esposto per maltrattamento già depositato per l’orso M49.

La relazione degli esperti inoltre rafforza ancor di più la nostra richiesta di sospensione e annullamento dell’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che dispone la cattura dell’orsa JJ4 per inidoneità del centro di detenzione.