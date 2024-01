ASSOCIAZIONE CONSUMATORI “A.BA.CO.” * SPESE CONDOMINIALI: « TEMA BOLLETTE, ASSEMBLEA PUBBLICA A TRENTO IL 24/1 (19.00) »

14.56 - lunedì 22 gennaio 2024

L’Associazione Consumatori A.Ba.Co. organizza una assemblea pubblica il 24 gennaio alle ore 19.00 c/o l’Oratorio in via Angelo Bettini 11 a Trento, per affrontare il tema delle bollette e delle spese condominiali salite alle stelle.

Introduce: Luigi Iasci, Presidente di A.Ba.Co.

Partecipano:

Angelo Fascetti, ASIA Associazione Inquilini e Abitanti

avv. Fabio Grimaldi, legale di A.Ba.Co.

Daniel Agostini, USB Trentino Alto Adice

Interviene:

Franco Ianeselli, Sindaco di Trento

Sono stati invitati:

Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento

la Soc. ITEA Spa

Per informazioni: info@abaco.info

A-Ba.Co del Trentino