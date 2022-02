PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EMERGENZA UCRAINA: FUGATTI, « STRUTTURE SOCIALI ATTIVE PER I PRIMI RICHIEDENTI ASILO, SEI PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA »

19.00 - sabato 26 febbraio 2022

Emergenza Ucraina. Fugatti: strutture sociali attive per i primi richiedenti asilo. “Il settore delle politiche sociali della Provincia è stato attivato per contribuire all’accoglienza dei primi richiedenti asilo provenienti dall’Ucraina”. Ne dà conferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti con riferimento ai primi due nuclei familiari in fuga dal conflitto.

Si tratta di sei persone, legate fra loro da vincoli di parentela e che stanno facendo tappa a Trento dove, affrontando non poche difficoltà, si sono ricongiunti con altri parenti già presenti nella nostra provincia.

“Siamo in contatto con il Commissariato del Governo ed il Comune di Trento – aggiunge Fugatti – ed abbiamo attivato anche Cinformi dal momento che ci attendiamo nuovi arrivi in Regione, in particolare donne con bambini al seguito”.