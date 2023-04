ACLI TRENTINE * “UN CAMMINO PER… TUTTI”: « A SEGONZANO, ORATORIO – GIOVEDÌ 27 APRILE 0RE 20.30 »

08.18 - sabato 22 aprile 2023

Proseguono gli incontri promossi dal Circolo ACLI Valle di Cembra e dal gruppo di cittadini “Destinazione Val di Cembra” legati alla realizzazione di un cammino che unisca gli aspetti storico-naturalistici del territorio con i valori della coesione sociale e dell’identità della comunità locale.

L’appuntamento di Segonzano, in agenda giovedì 27 aprile alle ore 20:30 presso l’Oratorio, affronterà i temi della disabilità e del diritto all’accesso alle strutture di interesse pubblico da parte di tutte le persone.

Durante la serata il pubblico potrà entrare in contatto con alcune esperienze particolarmente significative di “cammini per tutti”, attraverso la testimonianza di Irene Matassoni, coordinatrice dei progetti e della comunicazione di AbilNova, cooperativa sociale che si occupa di disabilità sensoriale; Luca Stefenelli, Accompagnatore di media montagna e guida del progetto “Quasi amici” dell’Associazione Italiana Persone Down; Isabella Zuliani, Associazione Luoghi Comuni, attivista nel contrasto al disagio sociale.

Durante la serata verrà presentato il progetto di un Cammino in Val di Cembra.