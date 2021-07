PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – CASTEL THUN * “ IN VIAGGIO “: « LE FIABE PER I PIÙ PICCINI, DOMENICA 18 LUGLIO ALLE 15.00 E 16.30 »

Il tema del viaggio è ricorrente nella letteratura, anche in quella per i lettori più piccoli. Basti pensare a Pinocchio e a tante fiabe classiche, da I musicanti di Brema a Hansel e Gretel a Cappuccetto Rosso. Racconteremo storie di animali che si mettono in viaggio alla ricerca di nuove terre e di nuove emozioni. L’asino, per esempio, che, nella fattoria in cui vive, si annoia: ripara un vecchio camioncino e parte, accompagnato dal gallo, dal maiale, dal coniglio e dalla capra. O Adelaide, canguro con le ali, che se ne va, volando, in giro per il mondo. O Pippetto, che vuole andare in Africa con il merlo Zigomar, e dopo mille avventure arriva in un paese innevato pieno di animali strani. Ma racconteremo anche di altri viaggi, come quello di un bacio schioccato da una bambina e spedito come un piccione viaggiatore, o come un sogno soffiato nell’infinito. L etture animate per bambini a cura de ‘Il teatro delle Quisquilie’ con Sara Rosa Losilla, Veronica Risatti e Laura Mirone

info e prenotazioni LINK

Servizi educativi del museo 0461 492811 (lun>ven ore 9>13)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (numero limitato di partecipanti)

telefonicamente o al link prenota una visita

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare comprensiva di ingresso al castello (l’ingresso al castello va prenotato nella fascia 14.30 per l’appuntamento delle 15.00 e nella fascia 16.00 per l’appuntamento delle 16.30: per questo appuntamento si consiglia di anticipare l’eventuale visita alle 15.30)

Foto: Gianni Zotta