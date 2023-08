CARABINIERI – PALERMO * « VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, ARRESTATI 7 GIOVANI TRA CUI UN MINORENNE »

11.34 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

All’alba di questa mattina, a Palermo, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Palermo Piazza Verdi, hanno contestualmente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di 3 giovani e un analogo provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Palermo, nei confronti di 1 minorenne. I quattro, con altri tre presunti complici già arrestati su ordine della Autorità Giudiziaria di Palermo lo scorso 3 agosto, sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo.

L’attività d’indagine – condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi insieme ai colleghi della Stazione Brancaccio, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura per i Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo – ha consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dei 7 ragazzi arrestati.

Gli indagati, lo scorso 7 luglio, avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana, la quale – in stato di ebrezza alcolica – sarebbe stata condotta in un’area isolata del centro città e lì violentata a turno da alcuni degli indagati. L’operazione di oggi testimonia come trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiuto alle Forze di Polizia, si possa combattere adeguatamente ogni forma di violenza contro le donne.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.