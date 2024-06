LORENZO RIZZOLI * ASSEMBLEA FEDERCOOP – TRENTO: «NON È “NORMALE MODUS OPERANDI” QUANTO MESSO IN ATTO DAL CDA» (TESTO INTEGRALE LETTERA PRESIDENTE SIMONI)

19.50 - giovedì 6 giugno 2024

Egregio Direttore Franceschi,

vorrei condividere il mio pensiero in merito a quanto successo nell’assemblea della Federazione Trentina della Cooperazione di oggi, 06 giugno 2024.

L’assemblea era tenuta ad eleggere il nuovo collegio sindacale (organo di controllo), in quanto in scadenza.

Ciò che non ritengo “normale modus operandi” è quanto messo in atto dal Consiglio di amministrazione della Federazione. Infatti, sul sito della Federazione, ma anche nella documentazione che la stessa Federazione ha inviato a tutte le cooperative federate, è stato evidenziato il Collegio Sindacale voluto, in quanto proposto, dal Consiglio di amministrazione (vedi immagine sottostante e file allegati).

Occorre bene ricordare che l’articolo 2403 del codice civile definisce il ruolo del Collegio Sindacale: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.” Il fatto che il soggetto controllato (Consiglio di amministrazione) proponga all’Assemblea da chi vuole essere controllato, lo trovo molto fuori luogo; sarebbe da verificarne la legittimità, interpellando, magari, anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’Assemblea comunque è sovrana ed ha eletto i nomi proposti dal Consiglio di amministrazione.

Ciò che mi dispiace è che si decanta tanto la “cooperazione trentina” e poi si assiste a scene come quelle accadute oggi in Via Segantini a Trento che fanno solo rizzare i capelli.

Lorenzo Rizzoli – Trento

Assemblea dei soci – Elezione del Collegio sindacale Gentili Presidenti,

come sapete, nel corso della nostra assemblea annuale, che si svolgerà in seconda convocazione giovedì 6 giugno 2024, si procederà tra l’altro all’elezione del Collegio sindacale, il cui mandato è in scadenza. In assenza di disposizioni statutarie o regolamentari in merito alla procedura per la presentazione delle candidature e per l’elezione del Collegio, il nostro Consiglio di amministrazione ha condiviso all’unanimità, su mia proposta, l’opportunità di proporre all’assemblea e sostenere una rosa di nominativi candidati alle cariche di Presidente del Collegio sindacale e Sindaco effettivo, pur consentendo la presentazione e votazione anche delle altre candidature spontaneamente presentate da alcune professioniste e professionisti. In particolare: per quanto riguarda la carica di Presidente del Collegio sindacale, l’unica candidatura ad oggipresentata è quella della dott.ssa Erica Ferretti, sindaca effettiva uscente. Il Consiglio ha deliberato di sostenerla, sia in riconoscimento della qualità del lavoro svolto durante il mandato precedente, sia nell’ottica di garantire un elemento di continuità nella composizione del nuovo Collegio;

per quanto riguarda gli incarichi di sindaco effettivo e supplente, sono pervenute 6 candidature, di altrettante professioniste e professionisti in possesso dei necessari requisiti: dott.ssa Cristina Camanini;

dott.ssa Alessandra Cascioli;

dott.ssa Cristina Odorizzi;

dottor Lorenzo Rizzoli;

dott.ssa Cristina Roncato;

dott. Mauro Zanella; rilevato che tutte le candidature evidenziano in curriculum esperienza, precedente o in corso, anche nell’ambito di realtà della cooperazione, si è ritenuto di adottare il seguente criterio: sostenere la candidatura della dott.ssa Cristina Roncato, in considerazione della disponibilità data a ricoprire la carica di sindaca supplente della Federazione durante il precedente mandato; sostenere la candidatura del dott. Mauro Zanella, anche in considerazione dell’opportunità di favorire una composizione equilibrata dell’organo in termini di rappresentanza di genere; le ulteriori candidature pervenute sono comunque indicate sulla scheda di voto e sono ammesse a votazione in assemblea. Dal punto di vista operativo, la votazione si svolgerà con sistema elettronico a scrutinio segreto, con le seguenti modalità: A. votazione per la Presidenza del collegio, con indicazione dell’unica candidatura pervenuta, proposta dal Consiglio di amministrazione; B. votazione per i sindaci effettivi e supplenti, come da fac-simile di scheda cartacea allegato (che sarà sostanzialmente riprodotto anche sulla schermata di voto elettronico). Dovendosi eleggere due sindaci effettivi e due supplenti, i soci potranno esprimere un massimo di quattro preferenze, e i candidati risulteranno eletti secondo il numero delle preferenze ricevute: i due candidati più votati alla carica di sindaco effettivo, quindi i due supplenti. Non è ammessa la presentazione di ulteriori candidature durante i lavori assembleari, a meno che i soci presenti non vi acconsentano all’unanimità. Colgo anche l’occasione per ringraziare, a nome di tutto il Consiglio, la dott.ssa Patrizia Gentil e la dott.ssa Lucia Corradini per il servizio svolto negli anni scorsi, operando sempre con grande professionalità, ma anche in spirito di costante collaborazione con gli amministratori e le amministratrici e con la struttura operativa della Federazione. Augurando sin d’ora un proficuo svolgimento dei lavori assembleari, invio i più cordiali saluti. * Simoni Roberto – presidente