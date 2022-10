CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * INCONTRO KASWALDER – GIOVANI ALTA VALSUGANA: « IL PRESIDENTE HA RIPERCORSO I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’AUTONOMIA TRENTINA »

16.53 - martedì 25 ottobre 2022

Uno sguardo sulle istituzioni; una presa di contatto con l’autonomia, la sua storia, la sua importanza per la qualità della vita di tutti. Si potrebbe riassumere così il senso dell’incontro, che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala dell’Aurora a Palazzo Trentini, tra il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e il segretario generale, Giuseppe Sartori, con un folto gruppo di ragazzi che partecipano al Piano giovani dell’Alta Valsugana. Kaswalder ha ripercorso i momenti più significativi dell’autonomia trentina.

Ha parlato delle sue peculiarità che derivano da una storia che si è dipanata lungo la frontiera tra due grandi culture e che ha nel suo stesso dna una lunghissima tradizione di autogoverno. Il nostro, ha detto il presidente, può essere considerato un piccolo stato che esercita un gran numero di competenze. E avere competenze, ha aggiunto, significa prima di tutto avere più responsabilità. Le risorse per farvi fronte, ha sottolineato Kaswalder, sono tutt’altro che privilegi, anzi.

Alla Provincia, ha spiegato ai giovani, spetterebbero i nove decimi delle entrate fiscali, ma, per concorrere al risanamento dei conti dello Stato, sono state ridotte a poco più dei sette decimi. Soldi con i quali la Pat deve fornire ai cittadini servizi essenziali, come la scuola, la sanità, le strade, buona parte delle infrastrutture. Autonomia, ha affermato Giuseppe Sartori, che è anche un formidabile strumento democratico. Basti pensare, ha aggiunto, che il voto di un trentino per la Camera e il Senato a livello nazionale ha un peso dello 0,8% , qui da noi del 100%. Insomma, l’autonomia permette ai cittadini di contare di più e di essere più vicini a chi deve prendere le decisioni.

Di essere, quindi, più partecipi del futuro della comunità. I ragazzi hanno fatto domande e chiesto chiarimenti sul ruolo della Provincia all’interno della Regione; sul sistema elettorale che prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta; su come si svolgono i lavori in Aula e su come si formano le leggi. Infine, i ragazzi del Piano giovani dell’Alta Valsugana hanno visitato Palazzo Trentini e la Sala Depero.