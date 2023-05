DEGASPERI (ONDA) * DDL CARRIERA DOCENTI: « LA DISCREZIONALITÀ DELLA GIUNTA PAT (QUANDO NON L’ARBITRARIETÀ) RENDE IL PANORAMA FOSCO, ASSIEME AI TAGLI PREVISTI »

08.28 - sabato 27 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Ieri il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl,,Uil, Fenalt e Delsa) e rappresentanti istituzionali (consulta del sistema educativo, consulta dei genitori e consulta degli studenti) si sono confrontati attorno al tavolo proposto da Onda sul Ddl carriera docenti. Ringraziamo chi ha accettato l’invito per la disponibilità e le competenze messe in campo.

Le informazioni e le opinioni raccolte, nel massimo rispetto per chi ha espresso posizioni più possibiliste (Anp, Delsa, Consulta studenti) portano alla luce un intervento che introduce criteri gerarchici divisivi anziché favorire collegialità e cooperazione. A monte della proposta è evidente l’intenzione di generare ulteriori appesantimenti del carico burocratico, sottraendo energie alla didattica, trasformare le scuole in uffici e gli insegnanti in “formatori”, esecutori di direttive decise altrove.

Su tutto la discrezionalità (quando non l’arbitrarietà della Giunta della Provincia autonoma di Trento), nelle scelte attuative, insieme ai tagli previsti negli organici, rendono il panorama fosco. Nulla si prevede per accompagnare la crescita dei docenti (la stragrande maggioranza) che rimarrebbero esclusi dai benefici monetari.

A legislatura ormai terminata questo sarebbe il primo Ddl di iniziativa giuntale in tema scuola: confidiamo nel buonsenso per fermare un’iniziativa, che oltre a quanto detto, è arrivata fuori tempo massimo, rimanendo a disposizione per individuare insieme forme di vera valorizzazione che pongano al centro le ricadute sulla didattica.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)