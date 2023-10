ENAC * SECONDA GIORNATA “PER NON DIMENTICARE”: « 8 OTTOBRE, UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTI GLI AEROPORTI IN MEMORIA DELLE VITTIME »

19.09 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Enac: 8 ottobre, seconda Giornata “Per non dimenticare”. Un minuto di silenzio in tutti gli aeroporti in memoria delle vittime

Linee Guida Enac per l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. Con un minuto di silenzio in occasione del 22° anniversario del tragico incidente aereo di Linate dell’8 ottobre 2001 in cui persero la vita 118 persone, domenica 8 ottobre, alle ore 08:10, in tutti gli aeroporti nazionali si ricorderanno le vittime del disastro che ha profondamente cambiato l’aviazione civile italiana.

L’Enac, attraverso i propri direttori aeroportuali, ha invitato tutti gli operatori del settore a rispettare un minuto di raccoglimento nell’orario in cui è accaduto l’incidente, per rendere omaggio alle 118 vittime e stringersi idealmente ai loro familiari. L’8 ottobre è una data importante per l’aviazione civile che, grazie ad un percorso avviato dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alessio Quaranta e accolto favorevolmente dalle istituzioni e dalle forze governative, ha portato alla Giornata nazionale “Per non dimenticare”, istituita in virtù della legge numero 156 del 2021. L’obiettivo è quello di ricordare le vittime degli incidenti e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza nei trasporti, sulla centralità del passeggero, richiamando al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo.

In occasione della seconda Giornata nazionale “Per non dimenticare”, domenica saranno pubblicate le Linee guida Enac per l’elaborazione e la gestione del piano di assistenza alle vittime di incidente aereo e loro familiari in ambito aeroportuale.

Il documento è frutto del lavoro congiunto di Enac, Comitato e Fondazione 8 ottobre e TT&A Advisors. Si tratta di uno strumento operativo utile a facilitare la redazione e la gestione dei piani aeroportuali di assistenza in continuità con quanto stabilito dal Regolamento Enac per l’assistenza alle vittime di incidente aereo e loro familiari